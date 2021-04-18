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Россияне назвали семь причин не заниматься спортом

18 апреля 2021 10:32
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Россияне назвали семь причин не заниматься спортом

Россияне откладывают занятия спортом из-за нехватки времени и необходимости добираться до физкультурно-оздоровительных объектов, свидетельствуют результаты исследования Национального фитнес-сообщества (НФС), поступившие 18 апреля в распоряжение «РИА Новости».

В опросе приняли участие 1100 россиян различных возрастных групп и территории проживания.

Треть респондентов пожаловались на отсутствие свободного времени (33,3%), в качестве следующей причины 15,17% назвали удаленное расположение физкультурно-оздоровительных объектов и мест для занятий физической культурой. На нежелание посещать спортзал влияет и такая субъективная причина, как лень, признались 13,2% респондентов.

Также россияне отмечали, что спортом им не позволяет заниматься состояние здоровья, другие обращают внимание на отсутствие компании для совместных занятий спортом или физкультурой. Последними в списке причин оказались финансовые трудности и отсутствие достаточного количества физкультурно-спортивных сооружений в России.

На необходимость увеличить количество спортивных объектов и оснащенных спортивных площадок в регионах указала и президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«Не хватает свободного времени респондентам старше 35 лет из-за трудовой занятости, а состояние здоровья как причину спортивной пассивности указывают россияне старше 55 лет. Результаты наших исследований говорят о том, что для систематических занятий физической культурой и спортом сегодня необходимо увеличить количество спортивных объектов и оснащенных спортивных площадок в регионах России, так как существует неудовлетворенность достаточным количеством спортивных сооружений и площадок», — заявила она.

В октябре стало известно, что большинство россиян довольны своим телом и здоровьем, при этом многие из них не занимаются спортом. Тем не менее, более половины респондентов отмечали, что им нужно увеличить свою физическую нагрузку или начать заниматься спортом, пишут "Известия".

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