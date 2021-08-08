Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

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Российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр-2020 в Токио. Об этом стало известно после победы спортсменки из Великобритании Лорен Прайс в финале боксерского турнира в категории до 75 кг. Россияне потеряли шансы догнать Британию, идущую четвертой, так как российские спортсмены претендуют на золото только в женском турнире, финал которого идет в эти минуты.

Россия завоевала 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. При этом российские атлеты на нынешних играх завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих - в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда сборная РФ 19 раз взяла золото и была четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне российские атлеты завоевали 20 золотых медалей.

Также в Токио сборная России превзошла результаты Олимпиад 2012-го и 2016 годов по общему количеству медалей: из Рио россияне привезли 56 наград, из Лондона - 68, пишет МК.