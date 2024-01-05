Россия и Белоруссия пропустят юношескую Олимпиаду-2024

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В Международном олимпийском комитете заявили о том, что спортсмены из России и Белоруссии не примут участие в предстоящей юношеской Олимпиаде. Турнир пройдет в 2024 году на территории Южной Кореи.

Зимние соревнования пройдут в городе Канвондо и будут включать в себя 15 видов дисциплин, среди которых фигурное катание, хоккей, горнолыжный спорт, шорт-трек, биатлон, лыжные гонки, санный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, лыжное двоеборье, скелетон, керлинг, бобслей, конькобежный спорт и сноуборд.

Всего на юношеской Олимпиаде будет разыгран 81 комплект наград. Это будут четвертые юношеские Игры в истории. Сборная России по итогам первых трех турниров идет на первом месте в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 69 медалей (22 золота, 23 серебра, 24 бронзы), пишет Смотрим.