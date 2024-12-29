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Российский шахматист стал чемпионом мира по рапиду

29 декабря 2024 10:24
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Российский шахматист стал чемпионом мира по рапиду

Российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду на турнире в Нью-Йорке, набрав 10 очков по итогам 13 партий. Об этом пишет ТАСС.

Заключительный тур 18-летний Мурзин провел с Кареном Григоряном из Армении. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась вничью.

Россиянин Александр Грищук и его соотечественник Ян Непомнящий набрали по 9,5 очка, они заняли второе и третье место соответственно.

В прошлом году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

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