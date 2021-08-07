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Российские синхронистки выиграли золото Олимпиады в групповых соревнованиях

7 августа 2021 15:54
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Выступавшая в составе команды Светлана Ромашина стала единственной в мире семикратной олимпийской чемпионкой в данном виде спорта.

Сборная России по синхронному плаванию победила в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио, передает ТАСС.

Россиянки в сумме за две программы набрали 196,0979 балла. Второе место заняли китаянки (193,5310), третьими стали украинские синхронистки (190,3018).

Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Ромашина и Колесниченко ранее в Токио победили в соревнованиях дуэтов. Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, она является самой титулованной синхронисткой в мире.

Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на Олимпиаде в шестой раз подряд.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

 

Фото:   Станислав Красильников/ТАСС

Теги: золото Олимпиады российские синхронистки 

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