Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете а Олимпийских играх в Пекине

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Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, сообщает ТАСС.

Россиянки преодолели дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Второе место заняла команда Германии в составе Катерины Зауэрбрай, Катарины Хенниг, Виктории Карл и Софи Крель (отставание 18,2 секунды). Бронзу завоевала сборная Швеции в составе Майи Дальквист, Эббы Андерссон, Фриды Карлссон и Йонны Сундлинг (+20,7). Первые два этапа эстафеты лыжницы прошли классическим стилем, а третий и четвертый - свободным.

Женская сборная России завоевала олимпийское золото в эстафете впервые с 2006 года, когда на Играх в Турине победу одержали Наталья Баранова-Масалкина, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева-Арбузова. Российские лыжницы завоевывают медали в эстафете на двух Олимпиадах подряд, на Играх 2018 года в Пхёнчхане российская команда стала третьей. Норвежские лыжницы, ставшие олимпийскими чемпионками в 2018 году, заняли в Пекине пятое место (+28,8).

Ступак 27 лет, она представляет общество ЦСКА. Она завоевала третью олимпийскую медаль в карьере, на Играх 2018 года Ступак стала двукратным бронзовым призером. Непряевой 26 лет, она представляет "Динамо", россиянка является трехкратным призером Игр, в Пекине она стала серебряным призером в скиатлоне. Также на ее счету три медали чемпионатов мира и победа в многодневной гонке "Тур де Ски".

Сориной 27 лет, она представляет "Динамо", спортсменка завоевала свою первую олимпийскую медаль в карьере. Также Сорина является серебряным призером чемпионата мира 2021 года в эстафете. Степановой 21 год, она представляет Спортивную школу олимпийского резерва по лыжным гонкам города Санкт-Петербурга. Степанова стала самой молодой лыжницей в истории России, завоевавшей золото на Олимпийских играх.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС