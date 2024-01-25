Российские бренды заняли 30% отечественного рынка спортивного оборудования

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Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров прокомментировал ситуацию с импортозамещением в российском спорте.

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что сектор массового спорта обеспечивается материально-техническим оборудованием за счет отечественных товаров. Российские производители спортивной продукции очень активные и инициативные, как и все жители нашей страны. Для их поддержки мы уже второй год выстраиваем конструктивный диалог с Минпромторгом РФ, чтобы поддерживать мотивацию российского бизнеса и уверенно реализовывать линию импортозамещения», — сказал Кадыров в рамках форума-выставки «Россия».

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября, за 100 дней до начала первого международного турнира по фиджитал Игры будущего, и будет проходить до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. На ней собраны экспозиции 89 регионов страны, пишет Спорт-Экспресс.