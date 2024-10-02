Рекордсмен "Жигулевской мили" разогнался до 195 км/ч

127

В последние выходные Тольятти принимал фестиваль скорости на открытой воде "Жигулевская миля-2024" под девизом "Продли лето в Жигулях". Его участниками стали 24 команды из разных регионов России и 28 водно-моторных транспортных средств, которыми управляли в общей сложности 32 пилота. Также работала команда судей и маршалов, состоящая из 20 специалистов из России и Белоруссии.



Основной трассой стала акватория залива возле отеля "Лада-Резорт". Спортсмены проходили дистанции Малой Жигулевской мили - 381 метр, Балтийской мили - 470 метров и Большой (двойной) Жигулевской мили - 762 метра.



Абсолютный рекорд на максимальной дистанции - 762 метра - установил Константин Устинов из команды New Star Racing на катамаране "Формула-2" с результатом 194,962 км/ч. Он же показал лучший результат на дистанции 470 метров - 180,835 км/ч. На короткой дистанции 381 метр рекорд принадлежит Никите Карпову, который смог на мотолодке GT-30 достичь результата 84,636 км/ч.



В дополнительных номинациях отмечены:

