Рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебряную медаль ЧР

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Во Владикавказе проходит чемпионат России по фехтованию.



В турнире участвуют более 500 спортсменов из 30 регионов. Среди них - чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Чемпионат проходит в личном и командном зачетах по рапире, шпаге и сабле.



Рапирист 63 региона Кирилл Бородачев занял 2 место, уступив в решающем поединке победителю турнира Владиславу Журавлеву из Башкортостана со счетом - 14:15. Третье место разделили Тимур Арсланов (Башкортостан) и Захар Козлов (Санкт-Петербург).