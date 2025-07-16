Путин заявил о постепенном восстановлении отношений России и МОК

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Отношения России и Международного олимпийского комитета (МОК) постепенно восстанавливаются. Об этом в среду, 16 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Постепенно у нас восстанавливаются отношения с [Международным] олимпийским комитетом», — сказал Путин во время визита на металлургический завод в Магнитогорске.

Президент также выразил надежду, что после восстановления отношений с МОК самбо станет олимпийским видом спорта. Он назвал этот вид единоборств демократичным и зрелищным и отметил, что в России много спортсменов, которые показывают очень хорошие результаты в самбо, сообщают "Известия".

«Уверен: если этот вид спорта станет олимпийским, то у нас будут хорошие <...> достижения», — дополнил президент.

Накануне глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что отношения России с международными спортивными федерациями находятся в разной степени потепления, с ними продолжаются переговоры. По его словам, первоочередной задачей является возвращение российских спортсменов на мировую спортивную арену.