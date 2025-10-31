Проведение форума «Россия – спортивная держава» в Самаре запечатлеют на почтовой марке

136

5 ноября 2025 г. в почтовое обращение выйдет марка, посвящённая проведению в Самаре Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Торжественная церемония гашения знака почтовой оплаты состоится в день открытия форума на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Почтовая марка «Россия — спортивная держава» выйдет тиражом 88 000 штук. Её выпустит АО «Марка» — дочерняя компания Почты России. Также 5 ноября в обращение поступит конверт первого дня, а для Самары и Москвы изготовят штемпели специального гашения. Почтовые отправления с оттиском такого штемпеля особо ценятся филателистами.

Первые два оттиска будут поставлены на церемонии торжественного гашения маркированной продукции на стадионе «Солидарность Самара Арена». Участие в ней примут представители Почты России и Министерства спорта РФ. После того, как штемпель вернётся с торжественной церемонии гашения, поставить его оттиск на свое почтовое отправление сможет любой желающий в отделении 443010 в Самаре по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 144. Сделать это можно будет в течение трёх дней, с 5 по 7 ноября. Затем штемпель будет передан на хранение в Центральный музей связи им. А.С. Попова.

Напомним, Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Самаре в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина и при поддержке Правительства России. Организатор — Министерство спорта России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Самарской области. Его основными площадками станут стадион «Солидарность Самара Арена» и Дворец спорта им. Владимира Высоцкого. Здесь, а также на других локациях Самары и Тольятти, пройдут десятки спортивных и культурных мероприятий в рамках форума.

Фото - УФПС Самарской области АО «Почта России»