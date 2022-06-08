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В этом году фестиваль особенный - юбилейный. Ему 10 лет.
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
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Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
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Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу

8 июня 2022 18:27
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В этом году фестиваль особенный - юбилейный. Ему 10 лет.

Представители общественных советов при ГУ МВД России по Самарской области и ГУ МВД России по г. СПб и ЛО обсудили вопросы проведения в Самаре детского фестиваля по футболу.

Взаимодействие самарского и питерского общественных советов при региональных МВД, а точнее крепкая дружба, длится уже долгое время.

Недавно самарские общественники с дружеским визитом посетили детско-юношеский футбольный фестиваль в Санкт-Петербурге PETERSBURG CUP.

В этом году фестиваль особенный - юбилейный. Ему 10 лет. Бессменным организатором фестиваля выступает Федерация школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная лига», которой и руководит заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Светлана Патрушева .

За 10 лет в фестивале приняли участие больше 10 тысяч детей из 85 городов России и 14 зарубежных стран.

В честь юбилейной даты заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Бородин и его коллега Ирина Тулгаева наградили Светлану Патрушеву символическим призом за вклад в развитие детского футбола и становление сотрудничества между региональными общественными советами.

Изначально PETERSBURG CUP создавался как турнир для профессиональных футбольных команд, ребят, которые играют в спортивных школах и футбольных академиях. Позже к ним присоединились школьные команды. Идея создания в турнире двух категорий по уровню подготовки всем понравилась.

«Школьные команды смотрят, как играют спортшколы и академии. Для них это своего рода учеба и мотивация перейти на более высокий профессиональный уровень. Мы объединяем на одной спортивной площадке детей из разных регионов, которые на фестивале знакомятся и начинают дружить», - говорит Светлана Патрушева.

Перспективой фестиваля по футболу PETERSBURG CUP стало его региональное продолжение в городах России: SEVASTOPOL CUP, ROSTOV CUP. В этом году запланировано проведение первого в Самаре фестиваля по футболу SAMARA CUP. Он пройдет при участии и поддержке Общественного совета при ГУ МВД по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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