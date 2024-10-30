Поздравление министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с Днем тренера

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Уважаемые тренеры, наставники, учителя! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем тренера!



Работа тренеров - фундамент спортивных достижений, которые приносят нашему региону и нашей стране признание на межрегиональном и международном уровне. Без вас не было бы не только наших спортивных легенд, олимпийских и паралимпийских чемпионов, но и всей той массы людей, что увлечены спортом. Сейчас таких уже более 57% населения Самарской области, а к 2030 году Президент поставил цель достигнуть 70%. Уверена, что с вашей поддержкой мы этого обязательно добьемся!



Вдохновляйте наших спортсменов на достижение больших высот и открывайте новые звезды спорта! Правительство Самарской области и лично губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев уделяют большое внимание развитию спорта, созданию условий для вашей благородной работы. Разрабатывается программа поддержки "Земский тренер".



От всей души благодарю вас за вклад в развитие сферы физкультуры и спорта. Желаю вам крепкого здоровья и профессиональных успехов!