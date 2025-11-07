Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

144

XIII Международный спортивный Форум «Россия – спортивная держава» состоялся в Самаре 5-7 ноября. Ключевое спортивно-деловое событие года ярко продемонстрировало достижения России в спорте и широкий потенциал международного сотрудничества. Форум прошел в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина. При поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства Спорта Российской Федерации и Правительства Самарской области. Оператор - Фонд Росконгресс.

В мероприятии приняли участие более пяти тысяч человек, среди них главы министерств, представители всероссийских спортивных федераций и организаций, руководители ведущих компаний, эксперты, аналитики и представители СМИ из России и 58 стран и территорий мира. Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Дискуссии развернулись вокруг нескольких важнейших треков, посвященных дальнейшему развитию детско-юношеского спорта, возвращению российских спортсменов на международную арену и международному сотрудничеству, развитию инфраструктуры, внедрению новейших технологий в спортивную отрасль и медиа в будущем спорта.

«Мы все хорошо осознаём важность спорта как универсального инструмента развития физического, творческого, духовного потенциала человека и понимаем, что справиться со многими вызовами современного мира можно лишь вместе. Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур. Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций», – подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании, которое стало кульминацией РСД-2025.

Одной из ключевых сессий Форума стал открытый урок «Фиджитал спорт: будущее, которое наступило сегодня». В мероприятии принял участие вице-премьер Правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета форума Дмитрий Чернышенко.

«В 2024 году наш Президент Владимир Владимирович Путин подарил всему миру ранее не существовавший спортивный формат. Новое движение фиджитал, которое сейчас развивается независимо от всех, стало международным и объединило уже 120 стран. Это сочетание физического, традиционного и современного цифрового спорта. Чтобы быть успешным, нужно развиваться и в виртуальном мире, и в физическом», - отметил Дмитрий Чернышенко в своем выступлении на уроке.

«ХIII Международный спортивный форум “Россия – спортивная держава” стал ареной для идей – площадкой возможностей, объединившей ключевые смыслы и цели для дальнейшего развития спортивного будущего не только России, но и мира. В рамках Форума состоялось 36 деловых мероприятий, на которых были представлены новые стратегии, проекты и идеи, направленные на всестороннее расширение взаимодействия спортивных организаций, федеральных ведомств и бизнеса. Деловая программа Форума стала одной из самых насыщенных за всю историю проведения РСД. В мероприятиях приняли участие 27 представителей зарубежный ведомств и организаций, более 60 министров спорта из регионов России, 76 глав общероссийских федераций и 46 олимпийских чемпионов. Убежден, что Форум заложил основу для формирования новых и укрепления прежних контактов, которые послужат на благо России», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РСД-2025 Антон Кобяков.

Вместе с Форумом состоялось Заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. Главной темой заседания стало дальнейшее развитие детско-юношеского спорта.

«На заседании Совета по спорту Владимир Владимирович Путин обозначил новые подходы к развитию детско-юношеского спорта. В частности, поставлена задача не только вовлекать в занятия физической культурой и спортом как можно больше детей и молодежи, но и отслеживать конечный результат этих занятий. Системно мониторить, как улучшается здоровье ребенка, повышается его успеваемость и общий уровень развития. Для этого Президент предложил синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах. По-прежнему актуальной остается задача повышения доступности спорта для детей. Активно ведутся модернизация действующих и строительство новых спортивных объектов. Кроме того, чтобы сделать спорт доступным для детей независимо от места их жительства и уровня обеспеченности их родителей, необходимо разрабатывать дополнительные меры поддержки для многодетных семей, семей с небольшим достатком, ребят с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул помощник Президента, заместитель председателя Совета по развитию физической культуры и спорта, заместитель председателя оргкомитета Форума Алексей Дюмин

На международном треке особое внимание было уделено первой встрече министров спорта государств-членов Диалога по сотрудничеству в Азии, по итогам которой Министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета России, заместитель председателя Оргкомитета Михаил Дегтярев сообщил, что в рамках ДСА была создана рабочая группа по развитию спорта в рамках Диалога, а также принята Самарская декларация, как продолжение Дохинской инициативы:

«В ней отражены основные принципы нашего сотрудничества: равноправное партнерство, отказ от двойных стандартов, уважение к культурному многообразию и обеспечение недискриминационного доступа спортсменов к международным соревнованиям».

Другим важным международным мероприятием стала дискуссия «Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия», в которой приняли участие представители 13 стран мира.

В рамках спортивной программы Форума, ставшей смысловым продолжением деловых сессий, состоялось 19 мероприятий по 15 видам спорта.

На площадке РСД-2025 были представлены 62 выставочных стенда – уникальная коллекция из 39 факелов, использовавшихся в Олимпийских играх с 1936 года, интерактивные зоны фиджитал-спорта и традиционных спортивных дисциплин. На стенде Федерации тяжелой атлетики участники могли попробовать свои силы и поднять штангу весом 200 килограммов, Федерация легкой атлетики удивила публику роботом-гуманоидом, который всё время Форума бежал на беговой дорожке и соревновался с ультрамарафонцами, экспозиция FONBET была оформлена в виде швейной фабрики, на которой покадрово был представлен ролик полностью вышитый нитью, на стенде Российской Премьер-Лиги можно было поднять Кубок чемпионов России, на стенде «ФосАгро» участники могли узнать подробности о проекте «ДРОЗД», который направлен на развитие детского спорта в стране, Санкт-Петербург знакомил гостей с историей спорта при помощи искусственного интеллекта, а на стенде SMP RACING представили мощные болиды, которые были созданы в России – любой желающий мог представить себя пилотом такого болида на специальном симуляторе, а Челябинская область представила макет легкоатлетического манежа с футбольным полем, который планируется возвести в регионе в следующем году. На Форуме также были представлены Херсонская область и ДНР

На полях Форума состоялось более 100 подписаний соглашений о сотрудничестве между всероссийскими спортивными федерациями и организациями, министерствами, представителями бизнеса, включая 5 соглашений о сотрудничестве между Всероссийской федерацией фиджитал спорта и Минпросвещения России, Российской Автомобильной Федерацией, Российской Федерацией Баскетбола, Федерацией хоккея России, Российским футбольным союзом, меморандум о сотрудничестве между РПЛ и «Матч ТВ», соглашение о сотрудничестве между Всероссийской федерацией лёгкой атлетики и компанией Wild Trail, соглашение о сотрудничестве с целью продвижения и реализации совместных проектов в рамках подготовки и проведения Спортивного инвестиционного форума между Фондом Росконгресс и компанией Dorra Events and Exhibitions, и другие.

Культурная программа Форума включила в себя свыше 60 мероприятий, от музейно-выставочных маршрутов и экскурсий, до театральных постановок и концертов.

Ключевым мероприятием, ознаменовавшим завершение XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», стал 15-й Парад Памяти, посвященный военному параду, прошедшему в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Главная тема Парада в этом году — "Герои спорта на войне". Участие в торжественном марше приняли 125 расчетов — более 7,5 тысячи человек из 16 регионов России. Сопровождал прохождение парадных расчетов и прохождение техники времен Великой Отечественной войны центральный военный оркестр министерства обороны России.

«Самарская область - сильный и развитый регион, в том числе в спортивной отрасли. Мы гордимся доверием, которое нам оказал Президент России Владимир Владимирович Путин, приняв решение о проведении XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" именно в Самаре. Форум стал одним из самых значимых событий года. Понимая высокую ответственность, мы провели огромную подготовку, чтобы достойно принять всех участников и гостей и провести все запланированные мероприятия деловой, спортивной, культурной программы. Все они стали свидетельством того, как спорт объединяет людей разных поколений, дарит положительные эмоции, вдохновляет на победы. Уверен, что форум будет способствовать дальнейшему развитию спорта в стране и, конечно, в нашем регионе. Мы продолжаем системную работу», - отметил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: kremlin.ru