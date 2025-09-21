Пловец из Самарской области поборется за победу в Чемпионате мире

160

Кирилл Пульвер поучаствует в международном паралимпийском турнире в Сингапуре. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Чемпионат мира пройдет с 21-го по 27 сентября нынешнего года. За победу поборется в том числе сборная России. В ее состав вошли 35 человек. Среди них — призер Паралимпийских игр в Париже из Самарской области Кирилл Пульвер.

В 2025-м атлет взял пять золотых медалей Чемпионата страны в Калуге. Плюс первые места на состязаниях в Дзержинске и Саранске. Также в последнем завоевал бронзу в баттерфляе на 50 метров, пишет Самара-МК.