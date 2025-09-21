Я нашел ошибку
Главные новости:
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище.
В Сызрани задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух лиц путем поджога
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
22 сентября в регионе без осадков, до +26°С
Уже прошло несколько мероприятий. В комфортной обстановке на открытом воздухе гости получают новые знания, знакомятся с интересными людьми и раскрывают свои творческие способности.
КультПРОсветПоляна заработала в Новокуйбышевске на площадке городского парка «Дубки»
В Краснодаре завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
Наш регион на третьем месте в командном зачете чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
В Ставрополе подвели итоги XXXIII (IV) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Самарской области
Пловец из Самарской области поборется за победу в Чемпионате мире
В Красноярском районе большегруз слетел в кювет
21 сентября 2025 13:45
160
Пловец из Самарской области поборется за победу в Чемпионате мире

Кирилл Пульвер поучаствует в международном паралимпийском турнире в Сингапуре. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Чемпионат мира пройдет с 21-го по 27 сентября нынешнего года. За победу поборется в том числе сборная России. В ее состав вошли 35 человек. Среди них — призер Паралимпийских игр в Париже из Самарской области Кирилл Пульвер.

В 2025-м атлет взял пять золотых медалей Чемпионата страны в Калуге. Плюс первые места на состязаниях в Дзержинске и Саранске. Также в последнем завоевал бронзу в баттерфляе на 50 метров, пишет Самара-МК.

