Открыта спортплощадка у школы №16 в Тольятти

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В 2024 году по государственной программе Самарской области "Развитие физической культуры и спорта" идет строительство 24 спортивных площадок. Три из них расположены в Тольятти.



- Мы очень рады, что министерство спорта Самарской области поддержало заявки города Тольятти, и в эти дни мы открываем новые спортивные площадки на территории трех муниципальных школ - №16, 41 и 13. Благодаря участию в региональной программе у учащихся наших школ и жителей города появилась возможность заниматься физкультурой и спортом в замечательных условиях, - сказала заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова.



Площадка у школы №16 в Портпоселке была торжественно открыта 11 сентября. На праздник были приглашены учащиеся, родители, ветераны "Куйбышевгидростроя" и жители микрорайона.



Новая спортплощадка предназначена как для летних, так и для зимних видов спорта. На ней можно проводить уроки физкультуры, внеурочные занятия, организовывать общешкольные и городские мероприятия.



В символической церемонии открытия принял участие бронзовый призер первенства России по греко-римской борьбе, учащийся школы №16 Армен Оганян. После торжественной части состоялся мастер-класс от футбольного клуба "Акрон".



Фото: Администрация Тольятти