В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Определена программа Спортивных игр ВЭФ – 2025

11 августа 2025 12:34
109
Соревнования по более чем десяти видам спорта включены в программу Спортивных игр десятого юбилейного Восточного экономического форума, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс, пишут "Известия".

«Спортивные мероприятия стали важной частью Восточного экономического форума. Спорт не только помогает проверить себя, свою выносливость и силу духа. Соревнования — это еще и взаимовыручка, и поддержка, уважение к себе и своему противнику. Спорт позволяет стать сильным физически и укрепить волю к достижениям. Кроме того, спорт неразрывно связан с патриотизмом. На форуме будут организованы две площадки центра «Воин». Этот центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи создан по поручению президента России. На форуме можно будет узнать о программах центра и принять участие в его спортивных мероприятиях. Свои отдельные спортивные программы также подготовили дальневосточные регионы на выставке «Улица Дальнего Востока», – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Во Владивостоке пройдут всероссийские соревнования по следж-хоккею — Кубок героев нашего времени. За победу будут бороться шесть лучших команд Кубка защитников Отечества, который состоялся в Ханты-Мансийске. В составах команд на лед выйдут ветераны специальной военной операции.

«Турнир по адаптивным видам спорта впервые включен в спортивную программу ВЭФ. Следж-хоккей является одним из примеров, как спорт способствует социальной адаптации героев СВО. Как и на протяжении всей десятилетней истории, юбилейный ВЭФ выступит эффективной площадкой для развития международного диалога в спорте и расскажет о развитии Дальнего Востока как спортивного центра», — отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Спортсмены из более чем десяти стран, в том числе Китая, Кубы, Ирана и Монголии, выступят на Международной Владивостокской регате, Тихоокеанском кубке по керлингу и Кубке Победы по мас-рестлингу.

«Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин, Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире. Это в полной мере относится и к спорту. На площадках ВЭФ состоится ряд важных встреч с руководителями спорта зарубежных стран. В международном формате пройдут турниры по керлингу, прибрежной гребле и мас-рестлингу. Отмечу, что Тихоокеанский кубок по керлингу пройдет в новом Доме со льдом. Развитие спортивной инфраструктуры и повышение доступности занятий спортом в регионе обсудим в рамках насыщенной повестки павильона Минспорта», — отметил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Программа игр сформирована Фондом Росконгресс во взаимодействии с Министерством спорта России, общероссийскими федерациями и Паралимпийским комитетом России.

Утро первого дня деловой программы форума начнется с традиционного забега «Борись и побеждай». Участники форума и жители Владивостока пробегут 5 км в парке Приморского океанариума. Регистрация на забег открыта в личном кабинете. Участники ВЭФ также смогут сыграть в турнирах по шахматам, настольному теннису и большому теннису.

Кроме того, в рамках форума состоится детский турнир «Кубок Надежды», получивший название в честь титулованной теннисистки Надежды Петровой. Бывшая третья ракетка мира не первый год поддерживает юных талантливых теннисистов с Дальнего Востока и вновь встретится с ними на ВЭФ.

Одним из самых ярких спортивных событий ВЭФ станет IV Парад парусов. Жители и гости Владивостока увидят гонки на яхтах класса «Плату-25», а также показательные заплывы больших парусников в акватории Амурского залива.

Предшествовать основной спортивной программе ВЭФ будет регата «Радио Monte Carlo», которая пройдет 17 августа в Москве. Кроме того, в преддверии форума в Южно-Сахалинске состоится Кубок ВЭФ по конкуру.

