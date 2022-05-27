 Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк пройдет срочную службу в спортивной роте ЦСКА в Самаре

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном первенстве Марк Кондратюк призван в армию, он пройдет срочную службу в спортивной роте ЦСКА в Самаре, передает РИА Новости.

Спортивную роту пополнили 39 профессиональных спортсменов - членов сборных России. Помимо Кондратюка, в числе призванных, в частности, оказались лыжник Александр Ившин, биатлонист Кирилл Бажин и каноист Дмитрий Анисимов.

"В ближайшую неделю рядовые пройдут курс молодого бойца - 40 часов занятий по тактической, огневой, инженерной подготовке. Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы", - говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф