Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении приёмов на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири.
Огнеборцы Самарской области участвовали в соревнованиях по гиревому спорту в Тольятти
В Самаре состоялась встреча ребят из многодетных семей, занимающихся литературным творчеством, с поэтессой из Донецка
Мирного неба и общей победы пожелала самарцам поэтесса из Донбасса
Выполняется внутренняя отделка помещений.
В селе Калиновка продолжается возведение нового фельдшерско-акушерского пункта
Посвященная проблеме первичных иммунодефицитов и аутовоспалительных заболеваний.
В больнице Середавина состоялась конференция «Клиническая иммунология в практике современного врача»
В Челябинской области прошел Кубок России по бегу на 100 км
Форум стал дискуссионной и образовательной площадкой.
На региональном форуме в Самаре обсудили вопросы межнациональных и межэтнических отношений
Более 1000 человек стали гостями маркета «Сделано в Самаре» в рамках Дня города
С 00:00 13 сентября до 06:00 20 сентября.
Временное ограничение движения транспорта по улице Гастелло в Самаре в связи с модернизацией теплотрассы
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.47
-0.33
EUR 60.86
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»
Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»
Лидия Рогожинская приняла участие в предсезонной презентации гандбольной команды «Лада»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Огнеборцы Самарской области участвовали в соревнованиях по гиревому спорту в Тольятти

12 сентября 2022 21:35
63
Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении приёмов на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири.

В Тольятти на базе 31 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области состоялись соревнования по гиревому спорту на первенство Главного управления МЧС России по Самарской области.

Команды-участники были разделены на 2 группы. В первую группу вошли сотрудники 3, 7, 31 пожарно-спасательных отрядов и Специального управления ФПС № 39 МЧС России. Во вторую - 4 и 8 отряды ФПС ГПС по Самарской области и представители Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении приёмов на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири.

Главная цель соревнований - достижение сотрудниками МЧС России высокого уровня спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни и интереса к профессии пожарного и спасателя среди молодежи.

Состязания проводились в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73кг, до 85 и свыше 85 кг.

По итогам соревнований 1 место среди команд 1 группы завоевали сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда. Во второй группе победителями стали спортсмены, представляющие Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Переходящий кубок первенства в соревнованиях по гиревому спорту остался у команды 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Всего в соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022  16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
197
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
12 сентября 2022  12:47
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
244
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
254
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
11 сентября 2022  10:07
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
563
Одной из важнейших задач, стоящих перед Самарской областью, является повышение качества жизни населения.
10 сентября 2022  20:44
О градостроительной политике и развитии жилищного строительства Самарской области
756
Весь список