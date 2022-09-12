Огнеборцы Самарской области участвовали в соревнованиях по гиревому спорту в Тольятти

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В Тольятти на базе 31 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области состоялись соревнования по гиревому спорту на первенство Главного управления МЧС России по Самарской области.

Команды-участники были разделены на 2 группы. В первую группу вошли сотрудники 3, 7, 31 пожарно-спасательных отрядов и Специального управления ФПС № 39 МЧС России. Во вторую - 4 и 8 отряды ФПС ГПС по Самарской области и представители Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении приёмов на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири.

Главная цель соревнований - достижение сотрудниками МЧС России высокого уровня спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни и интереса к профессии пожарного и спасателя среди молодежи.

Состязания проводились в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73кг, до 85 и свыше 85 кг.

По итогам соревнований 1 место среди команд 1 группы завоевали сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда. Во второй группе победителями стали спортсмены, представляющие Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Переходящий кубок первенства в соревнованиях по гиревому спорту остался у команды 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Всего в соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО