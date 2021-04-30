Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого

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Новый ледовый Дворец спорта в Самаре начнет работать уже в 2021 году, его открытие станет событием осени.

На открытие приглашён министр спорта России, сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Новый дворец получит имя знаменитого барда – Владимира Высоцкого. С такой инициативой к Дмитрию Азарову обратились ветераны клуба авторской песни имени Валерия Грушина и получили поддержку. Первый массовый концерт Высоцкого состоялся именно в Куйбышеве, в старом здании Дворца спорта.



- Когда-то прежний дворец снесли, хотя еще ни денег не было, ни проекта, ни понимания, что и как делать на его месте, - отметил глава региона. - Мы доработали проект, получили дополнительные федеральные средства для того, чтобы ускорить строительство и ввести Дворец спорта в эксплуатацию не в 2022 году, а в 2021 году.

Видео можно посмотреть здесь.