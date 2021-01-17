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Суд признал специалиста по спортивной медицине из Эрфурта виновным в 24 эпизодах применения допинг-методов.
Немецкий врач приговорен к 4 годам и 10 месяцам тюрьмы по делу о допинге
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Немецкий врач приговорен к 4 годам и 10 месяцам тюрьмы по делу о допинге

17 января 2021 14:21
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Суд признал специалиста по спортивной медицине из Эрфурта виновным в 24 эпизодах применения допинг-методов.

Немецкий врач Марк Шмидт приговорен судом Мюнхена к 4 годам и 10 месяцам тюремного заключения по делу о распространении допинга среди спортсменов, передает РИА Новости. Об этом сообщает агентство SID.

Как отмечается, суд признал специалиста по спортивной медицине из Эрфурта виновным в 24 эпизодах применения допинг-методов и двух случаях несанкционированного размещения препаратов на рынке. Также он оштрафован на 158 тысяч евро и лишен права работать по специальности в течение трех лет.

Прокуратура настаивала на наказании 5 лет и 6 месяцев лишения свободы для Шмидта, сторона защиты хотела добиться трехлетнего тюремного заключения. Различные наказания получили еще четыре фигуранта данного дела.

Шмидт был арестован в Эрфурте в конце февраля 2019 года в рамках операции, которую провели следственные органы Германии и Австрии во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. Также в ходе операции были арестованы несколько лыжников, некоторые впоследствии признались, что сотрудничали со Шмидтом и употребляли так называемый кровяной допинг.

 

Фото:  ok.ru

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