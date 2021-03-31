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Названы сильнейшие боксеры Управления Росгвардии по Самарской области

31 марта 2021 12:34
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Названы сильнейшие боксеры Управления Росгвардии по Самарской области

В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялся турнир по боксу. В нем приняли участие сборные четырех специальных подразделений ведомства и команда регионального Управления вневедомственной охраны.

В упорных поединках лучшими признаны бойцы сборной ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. На втором месте спортсмены СОБР "Омега". Замкнула тройку лучших сборная Управления вневедомственной охраны.

"Все спортсмены показали серьезные результаты и продемонстрировали феноменальную волю к победе. Хотелось бы выразить искреннюю благодарность самарской Федерации бокса за помощь в организации турнира, объективное судейство и всестороннюю поддержку. Мы от всей души надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, которое поможет поднять подготовку наших спортсменов на качественно новый уровень", - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев.

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