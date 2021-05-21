На «МТЛ Арена» в Самаре состоится II Всероссийский турнир «Новая высота» по греко-римской борьбе

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23–24 августа на территории спортивного комплекса «МТЛ Арена» состоится II Всероссийский турнир «Новая высота» по греко-римской борьбе памяти заслуженного строителя России Игоря Александровича Найвальта.

Инициатор турнира – Герой Российской Федерации, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, член Совета Федерации Александр Карелин и общественный фонд «Карелин-фонд». Поддержку турниру оказывают Правительство Самарской области, группы компаний «Волгатрансстрой» и «Балтийская строительная компания».

Турнир проводится среди юношей до 18 лет в 12 весовых категориях – от 42 до 120 кг. Подтверждения об участии в турнире принимаются до 1 августа. Ожидается участие юных атлетов со всей России, а также титулованных спортсменов во главе с Героем России, трехкратным Олимпийским чемпионом Александром Карелиным.

Всероссийский турнир «Новая высота» по греко-римской борьбе проводится в память о человеке, внёсшем большой вклад в развитие страны, строителе, благотворителе и меценате. В числе его достижений – сотни километров железных и автодорог, миллионы квадратных метров жилья, более 100 крупнейших спортивных объектов, уникальных зданий (например, железнодорожный вокзал в Самаре), более 70 храмов. Он оказывал постоянную поддержку тысячам спортсменов. Понимая всю важность духовно-нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, Игорь Александрович Найвальт всегда уделял особое внимание поддержке и развитию отечественного спорта. «НОВАЯ ВЫСОТА» – это продолжение его добрых дел.

«Всероссийский турнир «Новая высота» – это не просто спортивные соревнования. Турнир собирает на самарской земле большое количество гостей, популяризирует удивительных и знаковых личностей России, дает толчок развитию молодых спортсменов. Каждый год им необходимо брать новую высоту. А когда перед глазами, вместе с ними на одном ковре титулованные спортсмены, ребята, конечно, хотят быть такими же целеустремленными и сильными духом. Это лучшая пропаганда спорта и реальный вклад в будущее страны и ее настоящее», – отметил президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.