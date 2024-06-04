На Кубке России по вертолетному спорту представители нашего региона завоевали три медали

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С 30 мая по 2 июня на аэродроме "Конаково" в Тверской области проходил Кубок России по вертолетному спорту. В нем участвовали спортсмены из Москвы, Московской, Тверской, Саратовской и Самарской областей.



Представители нашего региона завоевали три медали.

Владимир Зябликов / Петр Васильев в дисциплине "слалом" - золото

Екатерина Харитонова / Николай Буров (Московская / Самарская область) в дисциплине "полет на точность" - -серебро

Владимир Зябликов / Петр Васильев в дисциплине "развозка грузов" - бронза

Фото: минспорта СО