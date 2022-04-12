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На зональных соревнованиях по смешанным единоборствам MMA сборная Самарской области показала лучший результат в своей истории

12 апреля 2022 13:39
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На прошедших недавно зональных соревнованиях по смешанным единоборствам MMA сборная Самарской области показала лучший результат в своей истории

На прошедших недавно зональных соревнованиях по смешанным единоборствам MMA сборная Самарской области показала лучший результат в своей истории - первое место в общекомандном зачете среди сборных Приволжского федерального округа. Это во многом явилось следствием начала сотрудничества региональной федерации ММА и Поволжского комбината  «Родник», материально поддержавшего спортсменов.

Первые результаты сотрудничества бизнеса и спортивной федерации не заставили себя долго ждать. На первенство и чемпионат Приволжского федерального округа сборная Самарской области по смешанным боевым единоборствам ММА отправилась большой делегацией из семи десятков бойцов – воспитанников клубов Самары, Тольятти, Сызрани. Наш регион был представлен во всех пяти возрастных категориях - 12-1,14-15, 16-17, 18-20 лет и в абсолютной мужской категории. За медали на турнире боролось рекордное количество участников - 502. В условиях жесткой конкуренции Самарская область завоевала 34 медали, а также командный кубок чемпионата и первенства ПФО. 

Этот кубок - труд нашей большой команды. Благодарен каждому спортсмену за проявленное трудолюбие и высокую самоотдачу, с которой они выступили на этом турнире и завоевали для Самарской области командный трофей – престижную награду на российской арене смешанных единоборств. Сейчас непростое время, но мы стараемся поддерживать ребят на хорошем уровне, чтобы они стремились к большим победам. Кроме того, приятным дополнительным фактом для нас стало присвоение самарским бойцам Испагиеву, Айдекову и Яббарову звания кандидатов в мастера спорта России,- отметил президент федерации ММА Самарской области Александр Гурьянов.

Именно с деятельностью федерации под руководством Гурьянова спортсмены и тренеры связывают успехи этого вида спорта в регионе. Александр Гурьянов был избран на пост президента региональной федерации ММА в 2016 году. Тогда же федерация взяла курс на лидирующие позиции на российской и мировой аренах. Обеспечивать высокий спортивный результат федерация призвала лучших тренеров области и молодых перспективных спортсменов. Ради повышения мотивации атлетов Гурьянов решил увеличить финансирование федерации ММА Самарской области (ФММАСО)за счет средств собственного бизнеса. В январе 2022 года генеральным партнером ФММА СО стал Поволжский комбинат «Родник». Финансовую поддержку со стороны комбината молодые атлеты ощутили практически сразу - благодаря ей стала возможной поездка на чемпионат и первенство ПФО. В этом году проживание, питание и экипировку 70-ти спортсменов Самарской области полностью оплатил «Родник». Эта помощь обошлась ему в миллион рублей.

В зону поддержки со стороны «Родника» попали не только любительские смешанные единоборства, комбинат принял участие в судьбе и профессионального направления этого вида спорта - лиги OPEN FC. Эта лига предоставляет шанс самарским спортсменам-любителям не только выйти на новый, профессиональный уровень, но и получить возможность подписания контракта с организацией, бои которой транслируют в 25-ти странах. В прошлом году лига провела 15 турниров в России, Кыргызстане, Белоруссии, Казахстане. По словам Александра Гурьянова, сотрудничество бизнеса и спорта в этом направлении будет наращивать обороты.

Совместно с Поволжским комбинатом «Родник» мы планируем в следующем сезоне расширить объем финансирования федерации. Соревнования «любителей» проходят по всему миру и очень быстро набирают популярность среди публики. Как президент лиги OPEN FC, я бы хотел, чтобы призеры чемпионата ПФО имели возможность поучаствовать в 19-м профессиональном турнире нашей организации, намеченном на 15 мая в самарской «МТЛ Арене, - отметил президент федерации ММА Самарской области.

Федерация ММА Самарской области

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