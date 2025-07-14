На спортивных объектах Самарской области идет косметический ремонт

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В рамках подготовки к проведению XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» в бюджете Самарской области были предусмотрены расходы на текущий ремонт спортивных объектов, которые будут принимать события форума.

В настоящее время идет текущий ремонт помещений спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» и стадиона «Солидарность Самара Арена».

Совсем скоро объекты будут готовы встречать болельщиков на футбольных, хоккейных и баскетбольных матчах. А осенью в этих стенах состоится главное деловое событие года в отрасли физической культуры и спорта.

Фото ГАУ СО «Самара Аренa»