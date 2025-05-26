На соревнованиях по легкой атлетике сотрудница ГУ МЧС СО заняла первое место

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На соревнованиях по лёгкой атлетике среди сотрудников территориальных органов МЧС России Приволжского федерального округа, которые прошли в городе Ульяновске, представительница ведомства заняла первое место.

В состязаниях, организованных в рамках Спартакиады МЧС России, приняли участие 14 команд из каждого региона Поволжья.

Спартакиада проводится во всех регионах страны и направлена на формирование здорового образа жизни, повышение уровня физической подготовки сотрудников МЧС России и поддержку массового физкультурно-спортивного движения.

Участники соревновались как в командном, так и в личном зачёте. Девушки преодолевали дистанцию в 1000 метров,а мужчины — в 3000 метров. Спортсмены выступали в разных возрастных категориях.

В первой возрастной группе среди девушек быстрее всех дистанцию пробежала Юлия Кадасюк из Тольятти,сотрудница 31 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области. Она заняла первое место на пьедестале почёта.

Фото: ГУ МЧС СО