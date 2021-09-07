На первенство мира по гребле на байдарках и каноэ спортсмены Самарской области завоевали три медали

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6 сентября в португальском Монтемор-о-Вельо завершилось первенство мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 и до 24 лет.

За четыре дня сильнейшие спортсмены из разных стран разыграли комплекты наград в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров и в смешанных экипажах на дистанции 500 метров.

В составе сборной России среди юниоров и юниорок до 19 лет выступали спортсмены Самаркой области. По итогам всех гонок наши земляки возвращаются домой из Португалии с багажом из трех медалей, в их числе одна награда высшей пробы, а также серебро и бронза мирового уровня.

Дмитрий Анисимов (тренер – С.Н. Каменский) завоевал золотую медаль в каноэ-четверке на дистанции 500 метров.

Елизавета Выпряжкина (тренер – С.Н. Каменский) выиграла серебро в каноэ-двойке на дистанции 200 м и бронзу в каноэ-четверке в заезде на 500 м.

Всего российская сборная среди юниоров и юниорок до 19 лет завоевала 15 медалей: 7 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых.

Фото: минспорт СО