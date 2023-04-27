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На первенстве Европы по шашкам мальчики из Самарской области завоевали три медали

27 апреля 2023 20:23
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В Турции проходит первенство Европы по шашкам-64.

В Турции проходит первенство Европы по шашкам-64.

В соревнованиях принимают участие 112 спортсменов из 9 стран. Спортсмены борются за медали в трех дисциплинах: классическая, быстрая и молниеносная игра. По итогам первых дней состязаний в возрастной категории - мальчики до 9 лет, представители 63 региона завоевали три медали:

Черноземов Михаил (молниеносная программа) - серебро;
Пыренков Никита (молниеносная программа) - бронза;
Пыренков Никита (быстрая программа) - бронза.

 

Фото:   минспорта СО

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