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5 августа участники будут фехтовать, а 7 августа - конкур, плавание и лазер-ран (бег со стрельбой).
На Олимпиаде в Токио начинаются соревнования по современному пятиборью: среди участников самарец Александр Лифанов
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На Олимпиаде в Токио начинаются соревнования по современному пятиборью: среди участников самарец Александр Лифанов

5 августа 2021 14:06
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5 августа участники будут фехтовать, а 7 августа - конкур, плавание и лазер-ран (бег со стрельбой).

Сегодня на Олимпиаде в Токио начинаются соревнования по современному пятиборью. В турнире мужчин выступит самарский спортсмен Александр Лифанов. 5 августа с 11:30 участники будут фехтовать, а 7 августа - конкур, плавание и лазер-ран (бег со стрельбой).

Александр Лифанов оодился в Самаре 15 апреля 1996 года. Мастер спорта международного класса по современному пятиборью. Победитель юношеских Олимпийских игр, чемпион России, Европы и мира.

Представляет ГАУ «СШОР №5» и «Центр спортивной подготовки Самарской области». Тренеры - М.И.Половинкин, И.Л.Кузнецова, В.В.Перов, В.В.Захаревич.

 - Родился я в Самаре. Какое — то время мы жили в небольшом городке Мегион в Тюменской области. Отец работал там нефтяником и перевез из Самары семью. В пять лет я заболел астмой, и нам пришлось вернуться обратно на Волгу. С младшим братом мы, как и все безымянские мальчишки, перепробовали немало видов спорта. Благо, под боком находился спорткомплекс «Металлург». Занимались спортивной гимнастикой, плаванием, борьбой, футболом и даже шахматами. Свободного времени не было. С одной тренировки бежали на другую. Поздно вечером возвращались, делали до часа ночи домашние задания. А на следующий день все повторялось. О друзьях и тусовках забыли напрочь. Многое в наше спортивное воспитание вкладывали родители. Моя мама в прошлом тренер — хореограф. Они с папой — главные болельщики, - рассказывает Лифанов.

 - Туристом в Токио не поеду, однозначно. Надо бороться за медаль. За золотую! Я хочу не просто выиграть Олимпиаду, а повторить этот успех несколько раз. Мечтаю оставить заметный след в истории современного пятиборья. Хотя сейчас в мире в спорте сложилась такая ситуация, что российские спортсмены выступают под нейтральным флагом, это мне не мешает. Я все равно чувствую поддержку болельщиков, и мне приятно, когда я им дарю моменты радости. Мы все прекрасно знаем, за какую страну мы выступаем, и все знают. Экипировка без надписи «Россия» ничего не значит. Я выхожу на соревнования за себя и свою страну.

 

Фото:   минспорт СО

Теги: олимпиада самарец Лифанов спортивное пятиборье

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