На лыжной базе «Чайка» состоялась передача сноубордов и горных лыж для воспитанников самарской спортшколы

166

На лыжной базе «Чайка» состоялась передача 30 комплектов сноубордов и 15 комплектов горных лыж для воспитанников ГАУ СО «СШОР №1»



Новый спортивный инвентарь и оборудование поставляется для спортивных учреждений Минпромторгом России по всей стране в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».



«Реализация программы помогает обеспечить спортивные организации новым, качественным инвентарем, который изготовляется отечественными производителями. Это хорошее подспорье для развития детско-юношеского спорта», - подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.



Ранее Минпромторг России уже поставил в 63 регион апппаратно-программные комплексы для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности детей, комплекты оборудования для спортивной борьбы, спортивные байдарки и хоккейные клюшки «Заряд».