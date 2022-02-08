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На Кубке России по тяжелой атлетике самарский спортсмен завоевал серебряную медаль

8 февраля 2022 18:06
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В соревнованиях приняли участие около 200 сильнейших атлетов из различных уголков России.

В Орле прошел Кубок России по тяжелой атлетике.

В соревнованиях приняли участие около 200 сильнейших атлетов из различных уголков России: Липецкой, Ленинградской, Новосибирской, Курганской, Оренбургской, Московской, Ярославской, Брянской, Омской, Курской областей, а также из Республики Крым, Республики Дагестан, из Адыгеи, Татарстана, Чеченской и Чувашской Республик.

Самарский спортсмен Николай Богданов (тренер - Виктор Томилов) завоевал серебряную медаль в весовой категории до 61 кг с общим результатом 249 кг (в рывке - 114, в толчке - 135).

 

Фото:   минспорт СО

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