На Кубке России по тяжелой атлетике самарский спортсмен завоевал серебряную медаль

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В Орле прошел Кубок России по тяжелой атлетике.

В соревнованиях приняли участие около 200 сильнейших атлетов из различных уголков России: Липецкой, Ленинградской, Новосибирской, Курганской, Оренбургской, Московской, Ярославской, Брянской, Омской, Курской областей, а также из Республики Крым, Республики Дагестан, из Адыгеи, Татарстана, Чеченской и Чувашской Республик.

Самарский спортсмен Николай Богданов (тренер - Виктор Томилов) завоевал серебряную медаль в весовой категории до 61 кг с общим результатом 249 кг (в рывке - 114, в толчке - 135).

Фото: минспорт СО