На домашнем матче с "Зенитом" для болельщиков презентуют юбилейный паспорт "Крыльев Советов"

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В год 80-летия "Крыльев Советов" клуб презентует уникальный проект – юбилейный паспорт.

"Крылья Советов" – один из главных символов Самары. За 80 лет клуб стал частью каждого здания, каждой улицы, каждой семьи. В нашем городе много знаковых и значимых мест для "Крыльев Советов".

На домашнем матче с "Зенитом" "Крылья Советов" презентуют для болельщиков уникальный проект – юбилейный паспорт. В нем представлены 20 городских объектов, которые напрямую связаны с "Крыльями Советов".

Болельщикам клуба предлагается посетить все эти достопримечательности и получить печать о посещении. Сам паспорт останется на память болельщику и будет служить напоминанием о 80-летнем юбилее "Крыльев Советов".

Где получить паспорт?

На домашних матчах "Крыльев Советов" с "Зенитом", "Уфой" и "Краснодаром" на "Солидарность Самара Арене" в точках продаж на секторе С122, А105-А107 (VIP). Стоимость паспорта – 350 рублей. При покупке атрибутики на сумму 3000 рублей паспорт выдается бесплатно.

Также паспорт можно получить в клубных магазинах на стадионе "Металлург", ТЦ "Сила Спорта" и ТРК "Космопорт", начиная с 15 марта.

Все объекты имеют непосредственную связь с "Крыльями Советов".

Какой приз получит обладатель всех печатей?

Болельщики-владельцы абонементов в рамках голосования "Твои "Крылья" выбрали главным призом ретро-футболку к 80-летию клуба. Обладатели всех печатей получат ее на матче "Крылья Советов" – "Динамо" во время празднования юбилея клуба, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"