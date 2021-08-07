Мужская сборная России по волейболу в финале уступила команде Франции

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В решающем матче россияне проиграли французам со счетом 2-3.

Бронзовыми призерами турнира стали аргентинцы, также в пяти партиях сломившие сопротивление победителей домашних Олимпийских игр в 2016 году - бразильцев.

Российские волейболисты в третий раз сыграли в финале Олимпийских игр, в 2000 году отечественные спортсмены уступили команде Югославии в Сиднее, а 12 лет спустя победили бразильцев в Лондоне.

В составе сборной РФ - уроженец Новокуйбышевска Дмитрий Волков.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня