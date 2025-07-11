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Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре

11 июля 2025 20:05
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Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре

11 июля в рамках официального визита в Республику Абхазия первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с президентом Абхазии Бадрой Гунба и главой Самары Иваном Носковым посетил Гудаутский район. 

 В рамках визита обсудили ряд социально значимых проектов развития Республики, в том числе создание международной школы парусного спорта. 

Проект предполагает открытие Школ парусного спорта для детей в Самаре и на территории Республики Абхазия, где дети будут проходить практику в летний период. 

 Предварительные переговоры с Федерацией парусного спорта РФ уже проведены. Специалисты готовы дать инструктаж по материально-техническому обеспечению обеих школ. Правительство Республики Абхазия определит место в акватории Черного моря для летних занятий ребят. 

Отметим, что Самара намерена уже в сентябре представить и программу культурного взаимодействия с Сухумом, с которым также заключено соглашение о сотрудничестве. Прорабатывается репертуар перекрестных гастролей театров и творческих коллективов. 

«Укрепление международной дружбы должно начинаться с детей и молодежи, оно должно быть живым и приносить пользу всем сторонам. Один из первых совместных проектов, который предлагает Самара, направлен именно на развитие детского и молодежного спорта, - подчеркнул глава города Самара Иван Носков. – Важно, чтобы у самарских ребят была возможность провести летний отдых с пользой. Разумеется, мы готовы принять и абхазских ребят у себя, в Самарской области на Волге есть база для тренировок и общения молодежи».

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