Массовый забег «Кросс нации» впервые прошел в районе стадиона «Солидарность Самара Арена»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Больше всего заразившихся коронавирусом в Самаре – 835 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В конкурсной программе представлен проект «Карта жителя Самарской области».
В Санкт-Петербурге состоится награждение победителей премии «Народное признание»
18 сентября в СКК «Дворец спорта имени В.С.Высоцкого» пройдет повторный матч между командами ЦСК ВВС и «Челны». 
Хоккеисты ЦСК ВВС в стартовом матче первенства ВХЛ одержали победу над ХК «Челны»
В Сызранском районе водитель погиб, девочка-подросток в больнице
В Сызранском районе водитель погиб, девочка-подросток в больнице
В Самарской области днем 19 сентября местами ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с
В Самарской области днем 19 сентября местами ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с
Юнармейцы из Самарской области достойно представили регион в окружной военно-спортивной игре «Зарницы Поволжья - 2022»
Юнармейцы из Самарской области достойно представили регион в окружной военно-спортивной игре «Зарницы Поволжья - 2022»
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Тайваня
Летние электрички Самара – Курумоч отменят с 17 октября 2022 года
Летние электрички Самара – Курумоч отменят с 17 октября 2022 года
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.03
0.36
EUR 59.87
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Массовый забег «Кросс нации» впервые прошел в районе стадиона «Солидарность Самара Арена»

18 сентября 2022 12:34
207
Массовый забег «Кросс нации» впервые прошел в районе стадиона «Солидарность Самара Арена»

В субботу, 17 сентября в регионах России состоялись забеги в рамках Всероссийского дня бега — «Кросса нации». Старты состоялись по всей Самарской области. Центральная площадка «Кросса нации» в этом году развернулась на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена».

В предыдущие годы «Кросс нации» проводился на лыжной базе «Чайка», но в этот раз сменил локацию из-за продолжающегося строительства лыже-роллерной трассы.

Любители и спортсмены стартовали от Последней мили и делали круг по улице «Арена 2018» с заметным набором высоты.

Участники не старше 9 лет пробежали 1000 метров, для подготовленных спортсменов были дистанции на 4000, 6000, 8000 и 12000 метров. Победители и призеры, среди которых были воспитанники спортивных школ и секций, а также действующие спортсмены из Тольятти, Самары, Отрадного и других городов и районов, получили грамоты, медали и кубки.

В торжественных церемониях приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, глава областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук и заместитель главы городского департамента физкультуры и спорта Сергей Четвериков.

Больше всего участников собрал массовый забег, длина которого в этом году составила 2022 метра. Всего гостями центральной областной площадки «Кросса нации» стали 4000 человек, пишет Обозрение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
17 сентября 2022  10:26
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
648
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
16 сентября 2022  14:35
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
3420
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
16 сентября 2022  13:19
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
739
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
16 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
574
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
16 сентября 2022  10:48
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
506
Весь список