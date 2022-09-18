Массовый забег «Кросс нации» впервые прошел в районе стадиона «Солидарность Самара Арена»

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В субботу, 17 сентября в регионах России состоялись забеги в рамках Всероссийского дня бега — «Кросса нации». Старты состоялись по всей Самарской области. Центральная площадка «Кросса нации» в этом году развернулась на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена».

В предыдущие годы «Кросс нации» проводился на лыжной базе «Чайка», но в этот раз сменил локацию из-за продолжающегося строительства лыже-роллерной трассы.

Любители и спортсмены стартовали от Последней мили и делали круг по улице «Арена 2018» с заметным набором высоты.

Участники не старше 9 лет пробежали 1000 метров, для подготовленных спортсменов были дистанции на 4000, 6000, 8000 и 12000 метров. Победители и призеры, среди которых были воспитанники спортивных школ и секций, а также действующие спортсмены из Тольятти, Самары, Отрадного и других городов и районов, получили грамоты, медали и кубки.

В торжественных церемониях приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, глава областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук и заместитель главы городского департамента физкультуры и спорта Сергей Четвериков.

Больше всего участников собрал массовый забег, длина которого в этом году составила 2022 метра. Всего гостями центральной областной площадки «Кросса нации» стали 4000 человек, пишет Обозрение.