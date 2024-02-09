Лыжники могут использовать Карту жителя Самарской области на горнолыжном комплексе «Ташла»

Любители горнолыжного спорта могут использовать Карту жителя Самарской области на горнолыжном комплексе «Ташла» как ски-пасс, а также для оплаты услуг.
Чтобы использовать Карту как ски-пасс необходимо:
Зарегистрировать ее в качестве ски-пасса на кассе при визите на курорт.
Внести депозит.
Просто поднести карту к турникету на подъемнике.
Такая же возможность есть у держателей Карт из Севастополя, Свердловской, Оренбургской, Нижегородской и Рязанской областей, а также Республик Мордовия и Башкортостан.