Лыжники могут использовать Карту жителя Самарской области на горнолыжном комплексе «Ташла»

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Любители горнолыжного спорта могут использовать Карту жителя Самарской области на горнолыжном комплексе «Ташла» как ски-пасс, а также для оплаты услуг.

Чтобы использовать Карту как ски-пасс необходимо:

Зарегистрировать ее в качестве ски-пасса на кассе при визите на курорт.

Внести депозит.

Просто поднести карту к турникету на подъемнике.

Такая же возможность есть у держателей Карт из Севастополя, Свердловской, Оренбургской, Нижегородской и Рязанской областей, а также Республик Мордовия и Башкортостан.