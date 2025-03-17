Лучшие юные спортсмены ПФО приехали Самару на первенство по фехтованию на шпагах

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В Самаре проходит первенство Приволжского федерального округа по фехтованию на шпагах среди юниоров. В нем участвуют спортсмены из Самарской, Саратовской, Кировской областей, Татарстана и других регионов.

За победу спортсмены будут бороться в разных возрастных категориях, в личных и командных зачетах: юноши и девушки до 15 лет, юноши и девушки до 18 лет, юниоры до 21 года.

Местом проведения первенства ПФО стал спорткомплекс «Локомотив». Соревнования продлятся до 18 марта, говорится в положении об их проведении, пишет Самара-КП.

Фото: pxhere.com