Лидер российского биатлона Эдуард Латыпов готовится к чемпионату России на УСЦ "Чайка" в Самаре 

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Эдуард Латыпов неделю назад выиграл серебро в масс-старте заключительного этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. А сейчас лидер российского биатлона, который вырос в селе Камышла, проводит тренировки на УСЦ "Чайка" в Самаре - идет подготовка к чемпионату России, который 31 марта стартует в Ханты - Мансийске.



- Мне все нравится и устраивает тут. На "Чайке" хорошие трассы, хороший рельеф, множество кругов. Трассы всегда качественно подготовлены, - отметил Эдуард.



Эдуард и раньше часто тренировался на "Чайке", когда приезжал домой в перерывах между стартами, но теперь благодаря своим успехам к нему повышенное внимание со стороны посетителей базы.



- Приятно, что люди следят за биатлоном, переживают, поддерживают.

Фото: скриншот видео