«Лето с футбольным мячом»: в Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд

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В Самаре проходят соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Уже более 10 лет спортивный проект поддерживается партией «Единая Россия». Впервые турнир состоялся в 2009 году в Железнодорожном районе. Впоследствии соревнования приобрели общегородской масштаб, а с 2011 года проводятся на всей территории Самарской области. С 2019 года проект вышел на Всероссийский уровень и 73 региона России подключились к его реализации.

В турнире принимают участие около 200 команд в двух возрастных категориях: 9-11 и 12-14 лет. Игры продолжатся до 31 августа. Соревнования проходят в два этапа: 10 июня во всех районах города стартовал первый этап турнира. Участие принимают дворовые команды, команды образовательных учреждений. С 22 по 24 июля городским Департаментом физической культуры и спорта запланирован к проведению второй этап турнира на футбольном поле площади Куйбышева, где примут участие команды, ставшие победителями районных этапов соревнований в каждой возрастной категории среди мальчиков и девочек.

Сейчас игры первого этапа турнира продолжаются в Советском и Ленинском районах, в остальных они уже завершились. Впереди – старт второго этапа турнира, после которого по одной команде от группы выйдет в финал. Они и станут потенциальными претендентами на областной и федеральный кубки. Финальный областной этап планируется провести на стадионе «Самара Арена».

Во вторник, 28 июня, на спортивной площадке школы № 162 прошли финальные игры в Кировском районе Самары.

«Сегодня состоялись соревнования между школами, и та команда, которая заняла первое место, вышла в городской этап. Футбол - командная игра, мы всегда объясняем ребятам, чтобы они играли в комбинационный футбол, через пас. Они должны чувствовать, что сражаются за победу в одной команде, между ними возникает дружба, формируется настоящий коллектив. Мы тренируем ребят постоянно, и на этом турнире дети могут показать себя, выступить за свою школу, получить награды, это престижно», - считает тренер школы № 86 Денис Дикевич.

Всего в районных соревнованиях участвовало 40 команд. По итогам решающих матчей победителями стали:

- мальчики 2011-2013 г.р.:

I место – команда МБОУ « Школа № 77» городского округа Самара;

- мальчики 2008-2010 г.р.:

I место – команда МБОУ « Школа № 86» городского округа Самара;

- девочки 2011-2013 г.р.:

I место – команда МБОУ « Школа № 77» городского округа Самара;

- девочки 2008-2010 г.р.:

I место – команда МБОУ « Школа № 101» городского округа Самара.

Своими впечатлениями поделились победители-игроки команды школы № 77.

«Мы занимаемся футболом пять лет, и нам нравится побеждать. Главное для игрока – не сдаваться, играть до последнего. Всегда интересно, когда все приходят на тренировку и выполняют веселые упражнения, бегают», - рассказали Ян и Ярослав Чуклай.

В Промышленном районе также определили команды, которые будут защищать честь района на городских соревнованиях. Команды из школы № 3 попали на пьедестал в каждой категории районного этапа. А среди юношей и девушек старшего возраста и вовсе стали победителями.

В младших группах победили: у девушек - ученицы школы № 5, а у юношей - команда спортклуба "Виктория". Теперь эти коллективы будут играть на городском этапе, сражаясь в матчах с лучшими командами из других районов.

«Хочу пожелать командам-победителям удачи. Верю в их успех, и очень надеюсь, что мы увидим в областном финале те команды, которые победили у нас в Промышленном районе», - сказал глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Данил Морозов.

Фото: администрация Самары