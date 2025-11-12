«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ

108

В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России. Самому юному участнику было 8 лет, а самому старшему - 45. География участников охватила всю страну от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, от Крыма до Норильска. (0+)

Поединки проходили в УСК «Олимп» на шести татами одновременно в течение трех дней.

За три дня было разыграно 60 комплектов наград. Спортсмены Самарской области показали достойный результат: девять призовых мест, среди которых 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

В командном зачете в четвертый раз подряд победу одержала сборная Саратовской области, второе место заняла команда Башкортостана, а бронзу завоевали спортсмены из Москвы.

Высокий уровень турнира отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская:

«Мы рады, что «Кубок дружбы» объединяет сильнейших спортсменов страны. Особая гордость - наши воспитанники, в том числе Анна Чернышева, которая продолжает достойно представлять страну на международной арене. Правительство Самарской области продолжит поддерживать «Кубок дружбы» и сохранять его высокий уровень».

Фото: минспорта СО