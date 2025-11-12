Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России.
«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
Перечень объектов, выставленных на аукцион.
Первые аукционы по определению инвесторов для реставрации ОКН пройдут в Самаре в декабре
Мероприятия
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ

12 ноября 2025 17:36
108
В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России.

В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России. Самому юному участнику было 8 лет, а самому старшему - 45. География участников охватила всю страну от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, от Крыма до Норильска. (0+)

Поединки проходили в УСК «Олимп» на шести татами одновременно в течение трех дней.

За три дня было разыграно 60 комплектов наград. Спортсмены Самарской области показали достойный результат: девять призовых мест, среди которых 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

В командном зачете в четвертый раз подряд победу одержала сборная Саратовской области, второе место заняла команда Башкортостана, а бронзу завоевали спортсмены из Москвы.

Высокий уровень турнира отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская:

«Мы рады, что «Кубок дружбы» объединяет сильнейших спортсменов страны. Особая гордость - наши воспитанники, в том числе Анна Чернышева, которая продолжает достойно представлять страну на международной арене. Правительство Самарской области продолжит поддерживать «Кубок дружбы» и сохранять его высокий уровень».

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара Тольятти

На площадках Дома дружбы народов в Самаре и Тольятти свои знания о культуре и традициях народов России проверили более 100 человек.
05 ноября 2025, 14:11
Самарская область присоединилась к акции «Большой этнографический диктант»
На площадках Дома дружбы народов в Самаре и Тольятти свои знания о культуре и традициях народов России проверили более 100 человек. Общество
902
C 7 по 16 ноября ансамбль выступит в городах Поволжья – Казани, Ульяновске, Саранске, Пензе, Сызрани, Тольятти, Самаре.
04 ноября 2025, 22:26
В Самаре выступит Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
C 7 по 16 ноября ансамбль выступит в городах Поволжья – Казани, Ульяновске, Саранске, Пензе, Сызрани, Тольятти, Самаре. Культура
1182
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением.
31 октября 2025, 17:46
Первый пассажирский автобус до аэропорта «Курумоч» стартует из Тольятти
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением. Общество
1170
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
165
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
390
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
404
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
366
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
243
