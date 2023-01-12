«Крылья» занимаются в Турции в двухразовом режиме.
«Крылья Советов» продолжают подготовку на сборе в Турции. Несмотря на сильный дождь в Анталии, наша команда провела тренировку на одном из полей футбольного комплекса «Титаник». Дренаж газона выдержал нагрузку погоды, поэтому ливень никак не сказался на занятии.
Тренировка длилась более 1,5 часов и была посвящена работе с мячом.
К команде после получения тренерской лицензии PRO-UEFA присоединился спортивный директор Сергей Корниленко. Своими обязанностями он будет заниматься непосредственно в Турции.
Вечернее занятие «Крылья» проведут в тренажерном зале.
Контрольные встречи с «Сумгаитом» и «Сегедом» пройдут 17 и 19 января и начнутся в 16:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"