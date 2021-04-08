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"Крылья Советов" одержали победу над "Динамо и вышли в полуфинал Кубка России!

8 апреля 2021 20:25
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12 апреля, в 18:30 наша команда встречается с "Волгарем".

 "Крылья Советов" на "Солидарность Арене" принимали московское "Динамо".

На 4 минуте встречи Роман Ежов сильным ударом отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина.

На 72 минуте Иван Сергеев забил второй гол – 2:0.

"Крылья" одержали победу и выходят в полуфинал Кубка России!

В текущем розыгрыше "Крылья Советов" провели 5 матчей и во всех одержали победу, при этом 3 из них над командами Премьер-лиги.

Общая разницей мячей 18:1.

Матчи 1/4 финала

07.04 20:00 "Ахмат" (Грозный) – "Уфа" – 1:0

07.04 20:00 "Сочи" – "Локомотив" (Москва) – 1:3

08.04 18:30 "Крылья Советов" – "Динамо" (Москва) – 2:0

08.04 20:30 "Арсенал" (Тула) – ЦСКА (Москва)

Соперника в 1/2 финала Бетсити – Кубка России определит жеребьевка, которая состоится 9 апреля в 19:00. Хозяева полей определяются с учетом домашних и гостевых матчей команд начиная с 1/8 финала, но, так как все команды провели по одному матчу дома и по одному в гостях, место встречи определит жеребьевка. Полуфинальные матчи запланированы на 21-22 апреля.

Иван Сергеев забил свой третий гол в Кубке России.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках 36 тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ. В Астрахани в понедельник, 12 апреля, в 18:30 наша команда встречается с "Волгарем", передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

 

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