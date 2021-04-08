"Крылья Советов" одержали победу над "Динамо и вышли в полуфинал Кубка России!

"Крылья Советов" на "Солидарность Арене" принимали московское "Динамо".
На 4 минуте встречи Роман Ежов сильным ударом отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина.
На 72 минуте Иван Сергеев забил второй гол – 2:0.
"Крылья" одержали победу и выходят в полуфинал Кубка России!
В текущем розыгрыше "Крылья Советов" провели 5 матчей и во всех одержали победу, при этом 3 из них над командами Премьер-лиги.
Общая разницей мячей 18:1.
Матчи 1/4 финала
07.04 20:00 "Ахмат" (Грозный) – "Уфа" – 1:0
07.04 20:00 "Сочи" – "Локомотив" (Москва) – 1:3
08.04 18:30 "Крылья Советов" – "Динамо" (Москва) – 2:0
08.04 20:30 "Арсенал" (Тула) – ЦСКА (Москва)
Соперника в 1/2 финала Бетсити – Кубка России определит жеребьевка, которая состоится 9 апреля в 19:00. Хозяева полей определяются с учетом домашних и гостевых матчей команд начиная с 1/8 финала, но, так как все команды провели по одному матчу дома и по одному в гостях, место встречи определит жеребьевка. Полуфинальные матчи запланированы на 21-22 апреля.
Иван Сергеев забил свой третий гол в Кубке России.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках 36 тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ. В Астрахани в понедельник, 12 апреля, в 18:30 наша команда встречается с "Волгарем", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"