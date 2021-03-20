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В рамках 31-го тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с брянским "Динамо".

Счет в матче самарцы открыли во втором тайме.

На 71 минуте встречи Егор Голенков, выйдя один на один с голкипером, отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

На 84 минуте матча Иван Сергеев вышел один на один и поразил ворота динамовцев – 0:2.

Иван Сергеев с 27 голами продолжает возглавлять гонку бомбардиров Первенства ФНЛ.

Семнадцатый матч в сезоне ворота "Крыльев" остаются в неприкосновенности.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Самаре на стадионе "Металлург" против нижнекамского "Нефтехимика". Игра состоится в среду, 24 марта, в 16:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"