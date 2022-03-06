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В первом своем матче возобновившегося чемпионата "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали тульский "Арсенал".
"Крылья Советов" - "Арсенал" -  2:2
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"Крылья Советов" - "Арсенал" -  2:2

6 марта 2022 19:51
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В первом своем матче возобновившегося чемпионата "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали тульский "Арсенал".

В первом своем матче возобновившегося чемпионата "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали тульский "Арсенал".

Самарцы начали матч активно, уже на 3 минуте встречи Гленн Бейл пробил в штангу ворот. Гости смогли ответить на 13 минуте, первый их удар по воротам оказался результативным. Кингс Кангва отправил мяч в сетку – 0:1.

На 29 минуте Максим Глушенков забил мяч в ворота "Арсенала", но он не был засчитан из-за положения вне игры. Сравнять счет самарцы смогли на 52 минуте. Владислав Сарвели отправил мяч в сетку ворот – 1:1.

На 70 минуте после попадания мяча в руку Костанца Фернандо арбитр назначил пенальти, который реализовал Джордже Деспотович.

На 83 минуте встречи самарцы вновь сравняли счет. Прострел с фланга Гленна Бейла замкнул Иван Игнатьев, дебютировавший в составе самарцев выйдя на замену – 2:2.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают санкт-петербургский "Зенит". Игра 21 тура Тинькофф РПЛ состоится в воскресенье, 13 марта. Начало встречи в 17:30, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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