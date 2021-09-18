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"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов

18 сентября 2021 18:41
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Поучаствовать в "Кроссе нации" могли все желающие без ограничения по возрасту и уровню спортивной подготовки.

18 сентября прошел всероссийский день бега "Кросс нации". Участие в забегах сегодня приняли жители практически всех муниципалитетов Самарской области. Только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов. Всего в губернии всероссийский день бега поддержало более 8 тысяч человек.

С 2014 года мероприятие входит в план реализации государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта". С 2019 года забеги проводятся в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Создание благоприятных условий для занятий спортом – важная часть стратегии лидерства Самаркой области. Она разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

Лидия Рогожинская, заместитель министра спорта Самарской области: «Учитывая развивающуюся инфраструктуру, у нас с вами сегодня есть кластеры лесные, набережные, где люди могут заниматься бегом без особых затрат, финансовых усилий. Поправлять свое здоровье. Я думаю, это очень важно».

Поучаствовать в "Кроссе нации" могли все желающие без ограничения по возрасту и уровню спортивной подготовки - любители, профессионалы, ветераны спорта. Чтобы выйти на старт, необходимо было пройти регистрацию, иметь медицинский полис и допуск врача.

Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал всех участников проекта «Кросс нации». Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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