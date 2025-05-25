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«Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России по футболу

25 мая 2025 19:32
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На счету «Краснодара» 67 очков. У «Зенита» - 66 очков. Бронзовые медали выиграл московский ЦСКА (59).

Футболисты «Краснодара» обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0 в домашнем матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стали чемпионами, пишет РБК.

«Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России и прервал гегемонию петербургского «Зенита», который до этого побеждал шесть лет подряд.

На счету «Краснодара» 67 очков. «Зенит» в параллельном матче разгромил дома грозненский «Ахмат» (3:0), но этого не хватило для чемпионства (66 очков). Бронзовые медали выиграл московский ЦСКА (59).

«Краснодар» был создан в 2008 году, это первый трофей в истории клуба. 

 

Фото:  freepik.com

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