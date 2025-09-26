Константин Перагин из Самарской области - победитель первенства России по боулингу

114

В Самаре проходит первенство России по боулингу спорта глухих. Соревнуются спортсмены до 21 года из 8 регионов России.

Спортсмены Самарской области завоевали медали личных и парных соревнований.

Юниоры, личные соревнования

Константин Перагин Самарская область

Илья Ерёмкин Москва

Максим Чудаев Тульская область

Юниорки, личные соревнования

Мария Белякова Волгоградская область

Надежда Банько Волгоградская область

Екатерина Носань Крым

Юниоры, парные соревнования

Илья Ерёмкин / Гаджи Гаджиев Москва - золото

Константин Перагин / Никита Ферапонтов Самарская область - серебро

Никита Беляков / Артем Агуреев Волгоградская область - бронза

Ярослав Минин / Данила Розанов Московская область - бронза

Юниорки, парные соревнования

Екатерина Носань / Анастасия Чеснокова Республика Крым - золото

Надежда Банько / Мария Белякова Волгоградская область - серебро

Виктория Мясникова Санкт-Петербург / Алиса Доркичева Самарская область - бронза

Елизавета Григорьева / Альбина Чумакова Москва - бронза

Фото: минспорта СО