«Киокушин на Волге»: Всероссийские соревнования пройдут в Самаре

112

26 сентября в МТЛ «Арена» стартуют Всероссийские соревнования «Киокушин на Волге» по киокушин – одному из самых зрелищных видов боевых искусств. Ожидается, что в них примут участие более 500 спортсменов из 26 регионов России. 6+



В пятницу, 26 сентября, состоится комиссия по допуску участников и судейский семинар, а сами соревнования стартуют в субботу. 27 сентября в ката и кумитэ сразятся участники 11 лет и 12-13 лет, а 28 сентября на татами выйдут участники 14-15 лет, 16-17 лет, мужчины и женщины.



Отметим, что общее руководство организацией соревнований осуществляет Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Киокушин России» при поддержке Министерства спорта РФ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на РСОО «Федерация Киокушин Самарской области».

Фото: администрация Самары