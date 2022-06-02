Касаткина уступила первой ракетке мира Швентек в полуфинале "Ролан Гаррос"

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Первоуральске работники 47-й пожарно-спасательной части спасли застрявшего в ветвях дерева на территории детского сада павлина.
Застрял на дереве: в Свердловской области спасатели вернули хозяйке сбежавшего павлина
Поводов несколько — окончание учебного года и летние каникулы.
Министр культуры СО сегодня побывала в гостях у ребят  из социально-реабилитационного центра «Феникс»
Для ликвидации пожара были проложены 2 магистральные линии, подано 7 пожарных стволов. Для поиска и эвакуации пострадавших было задействовано 9 звеньев газодымозащитной службы.
В Автозаводском районе Тольятти 156 спасателей тушили крупный пожар 
Родители привели немало доводов против подобного объединения.
Вопрос объединения самарских колледжей СЭК и ПСЭК будет решаться с учетом замечаний родителей студентов
Также он лишен звания «подполковник полиции».
Самарского подполковника МВД осудили на 19 лет за убийство 15-летней девочки
Документ включает ограничения для компаний в нефтяной и банковской сфере.
Одобрен шестой пакет санкций против России
По всей стране запланировано проведение более 200 тыс. различных мероприятий. Торжества продлятся четыре дня.
В Великобритании празднуют 70-летний юбилей правления Елизаветы II
На пленарной сессии «Россия и мир. Новые возможности» с предпринимателями и самозанятыми региона встретился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров: «Малый бизнес может стать драйвером развития нашей экономики»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.47
-0.14
EUR 63.66
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
В Самаре пройдет экофестиваль «Природа, экология, будущее»
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Касаткина уступила первой ракетке мира Швентек в полуфинале "Ролан Гаррос"

2 июня 2022 19:33
105
Полька Ига Швёнтек обыграла россиянку Дарью Касаткину в полуфинале.

Полька Ига Швёнтек обыграла россиянку Дарью Касаткину в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос") и одержала 34-ю победу подряд, сравнявшись по этому показателю с американкой Сереной Уильямс, сообщает РИА Новости.

Встреча, прошедшая на грунтовом корте в Париже, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу первой ракетки мира. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

Швёнтек одержала 34-ю победу подряд и сравнялась по этому показателю с 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс. Более продолжительная серия в XXI веке была лишь у Винус Уильямс (35).

В финале "Ролан Гаррос" Швёнтек сыграет с победительницей встречи Кори Гауфф (США, 18-й номер посева) - Мартина Тревизан (Италия).

 

Фото:  pexels

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1451
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
1 июня 2022  12:32
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
388
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ».
1 июня 2022  11:55
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ»
1956
в России также начинают действовать сразу несколько новых законов
1 июня 2022  09:21
В России также начинают действовать сразу несколько новых законов
454
Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.
31 мая 2022  20:31
Дмитрий Азаров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева
794
Весь список