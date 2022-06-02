Касаткина уступила первой ракетке мира Швентек в полуфинале "Ролан Гаррос"

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Полька Ига Швёнтек обыграла россиянку Дарью Касаткину в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос") и одержала 34-ю победу подряд, сравнявшись по этому показателю с американкой Сереной Уильямс, сообщает РИА Новости.

Встреча, прошедшая на грунтовом корте в Париже, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу первой ракетки мира. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

Швёнтек одержала 34-ю победу подряд и сравнялась по этому показателю с 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс. Более продолжительная серия в XXI веке была лишь у Винус Уильямс (35).

В финале "Ролан Гаррос" Швёнтек сыграет с победительницей встречи Кори Гауфф (США, 18-й номер посева) - Мартина Тревизан (Италия).

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